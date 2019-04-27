Суббота, 27 Апреля 2019 года
16:55:58 МСК

В Португалии появится национальное космическое агентство

Техника

В Portugal Space планируют осуществить первый запуск в 2021 году

Лиссабон, 27 апреля 2019, 15:59 — REGNUM  Национальное космическое агентство Португалии Portugal Space планирует осуществить первый запуск с собственного космодрома в 2021 году. Об этом сообщает портал Space.com.

Планы по развитию португальского космического агентства изложены в докладе «Portugal Space 2030» министерства науки, технологии и высшего образования Португалии.

Планируется, что штаб-квартира космического агентства будет построена на острове Санта-Мария, входящем в группу архипелага Азорские острова. Ожидается, что там же будет построен первый космодром нового космического агентства. В Portugal Space рассчитывают провести первый запуск малых спутников уже в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было создано национальное космическое агентство Австралии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические программы иностранных государств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить