В Португалии появится национальное космическое агентство

Лиссабон, 27 апреля 2019, 15:59 — REGNUM Национальное космическое агентство Португалии Portugal Space планирует осуществить первый запуск с собственного космодрома в 2021 году. Об этом сообщает портал Space.com.
Планы по развитию португальского космического агентства изложены в докладе «Portugal Space 2030» министерства науки, технологии и высшего образования Португалии.
Планируется, что штаб-квартира космического агентства будет построена на острове Санта-Мария, входящем в группу архипелага Азорские острова. Ожидается, что там же будет построен первый космодром нового космического агентства. В Portugal Space рассчитывают провести первый запуск малых спутников уже в 2021 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было создано национальное космическое агентство Австралии.