В Португалии появится национальное космическое агентство

Лиссабон, , 15:59 — REGNUM Национальное космическое агентство Португалии Portugal Space планирует осуществить первый запуск с собственного космодрома в 2021 году. Об этом сообщает портал Space.com.

Планы по развитию португальского космического агентства изложены в докладе «Portugal Space 2030» министерства науки, технологии и высшего образования Португалии.

Планируется, что штаб-квартира космического агентства будет построена на острове Санта-Мария, входящем в группу архипелага Азорские острова. Ожидается, что там же будет построен первый космодром нового космического агентства. В Portugal Space рассчитывают провести первый запуск малых спутников уже в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года было создано национальное космическое агентство Австралии.