На Байконур отправили последний «Союз» с украинскими комплектующими — СМИ

Самара, , 14:15 — REGNUM Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» отправили на космодром Байконур последнюю ракету-носитель «Союз-ФГ», собранную с использованием комплектующих, произведённых на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на предприятии.

По данным издания, речь идёт о ракете-носителе, которая будет использоваться для запуска корабля «Союз МС-15» в сентябре этого года.

Системы управления для ракет-носителей «Союз-ФГ» изготавливаются на Украине в Харьковской области на предприятии «Объединение Коммунар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация ракет-носителей «Союз-ФГ» будет завершена в 2019 году. С 2020 году запуски пилотируемых кораблей будут обеспечиваться ракетами-носителями «Союз-2.1.а», оснащёнными системой управления, разработанной на российском предприятии НПО автоматики им. Академика Н. А. Семихатова.