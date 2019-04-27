Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили

Москва, , 12:04 — REGNUM Рейтинг самых надежных автомобилей китайского производства составили 27 апреля эксперты портала «Used Cars».

Первым в числе самых надежных китайских автомобилей эксперты назвали Lifan Smily, который выполнен в ретро-стиле а-ля популярная в 60-х модель Mini Cooper и является надежной и безопасной как для пассажиров, так и для воителя машиной.

Вторым эксперты назвали бюджетный хэтчбек Chery KIMO. Автомобиль качественно собран, его подвеска отлично показал себя на российских дорогах, а 1,3-литровый двигатель надежен и неприхотлив.

Третьим из самых надежных китайских автомобилей назван бизнес-седан Geely Emgrand, который успешно конкурирует с немецкими и корейскими аналогами.

Также среди недорогих седанов специалисты выделили надежную, крепкую и безопасную модель FAW Oley, и кроссоверы Chery моделей Tiggo 3 и Tiggo 5, получившие высшую оценку по итогам краш-тестов EuroNCAP.

Отметим, также эксперты подчеркнули, что китайские автомобили предлагают все самые современные опции, которые предлагает современная автопромышленность, за вполне умеренные деньги.