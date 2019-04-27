Sony выпустит следующую PlayStation не ранее 2020 года

Токио, , 11:09 — REGNUM Представитель японской корпорации Sony заявил, что компания не планирует выпуск новой модели игровой приставки PlayStation в течение ближайших 12 месяцев. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Такаши Мошизуки на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Sony выпустит игровую приставку следующего поколения (предположительно, PlayStation 5) в апреле 2019 года.

Мошизуки рассказал, что представитель японской компании опроверг эту информацию. Он отметил, что отсутствие планов по выпуску новой приставки также подтверждается прогнозом Sony на следующий год, в котором не запланировано увеличения затрат на маркетинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Sony поставила около 96,8 млн консолей PlayStation 4.

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