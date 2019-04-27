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Первый дата-центр Apple в Китае будет открыт в 2020 году

Техника

Американская компания откроет центр хранения и обработки данных в провинции Гуйчжоу

Гуйян, Китай, 27 апреля 2019, 09:53 — REGNUM  Центр хранения и обработки данных американской компании Apple в китайской провинции Гуйчжоу будет сдан в эксплуатацию в конце 2020 года. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Дата-центр Apple в Гуйчжоу строится американской компанией совместно с китайской организацией Guizhou-Cloud Big Data. Планируется, что главное здание центра и вспомогательные объекты будут расположены на участке площадью 67 га. Открытие центра позволит улучшить работу iCloud и других облачных сервисов Apple на территории Китая.

По данным издания, ранее компания Apple открыла только два центра обработки данных подобного уровня — в США и Дании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле СМИ узнали, что американская компания Qualcomm планирует закрыть предприятие Huaxintong Semiconductor Technologies, созданное в 2016 году совместно с администрацией китайской провинции Гуйчжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Qualcomm закроет совместное предприятие в Китае — СМИ

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