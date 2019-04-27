В OpenAI разработали нейросеть для создания музыки

Сан-Франциско, США, , 09:13 — REGNUM Разработчики компании OpenAI представили нейросеть MuseNet, способную создавать музыкальные произведения различных жанров и стилей. Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

Организация OpenAI, занимающаяся исследованиями и разработками в сфере искусственного интеллекта, известна по проектам для компаний американского бизнесмена Илона Маска — PayPal, SpaceX и Tesla.

Новый проект OpenAI, получивший название MuseNet, представляет собой глубокую нейронную сеть, которая была обучена на базе библиотеки из сотен тысяч аудиозаписей. Эти данные позволили нейросети научиться генерировать музыкальные отрывки в стиле указанных авторов, а также комбинировать различные стили и направления. Однако в OpenAI предупреждают, что необычные сочетания будут звучать неестественно. Например, вряд ли у нейросети получится создать органичную мелодию в стиле Шопена с использованием бас-гитары.

Авторы проекта опубликовали открытую версию нейросети, которой может воспользоваться любой желающий. Эти данные будут использоваться разработчиками для улучшения нейросети, после чего будет представлена окончательная версия алгоритма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на аукционе Christi's за $432 тыс. была продана картина «Портрет Эдмона Белами», созданная нейросетью.

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