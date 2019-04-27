Количество смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн

Пекин, , 08:33 — REGNUM Количество использующихся смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн, заявил представитель Huawei Ван Ченглу на конференции EMUI Media. Об этом сообщает GizChina.

Пользовательский интерфейс EMUI был разработан специалистами китайской компании Huawei в 2012 году. Он предназначен для использования на смартфонах Huawei в сочетании с операционной системой Android.

Глава департамента программного обеспечения потребительского подразделения Huawei Ван Ченглу рассказал, что количество использующихся устройств с EMUI достигло отметки в 470 млн и продолжает расти. Он отметил, что в настоящее время интерфейс EMUI поддерживает 77 языков и доступен в 216 странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Huawei рассказали, что в 2018 году выручка компании выросла на 19,5%, впервые превысив отметку в $100 млрд.

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