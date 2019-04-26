Samsung добилась удаления статьи про разборку Galaxy Fold с сайта iFixit

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Компания iFixit удалила со своего сайта статью о разборке складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Об этом она 25 апреля сообщила в своём блоге.

https://twitter.com/verge/status/1120979105393053696

Экземпляр Galaxy Fold был предоставлен компании неким «надежным партнёром». Samsung вышла на него и потребовала, чтобы он добился от iFixit снятия публикации. В компании отметили, что они выполнили эту просьбу, но лишь из уважения к этому партнеру. Статья вновь появится на сайте, когда устройство появится в продаже и iFixit сможет его приобрести.

Напомним, в своей публикации iFixit провела поэтапное вскрытие Galaxy Fold. Эксперты обратили внимание на то, что у смартфона практически отсутствует защита механизма от загрязнения. Согласно их выводам, это могло быть причиной неисправности (появления выпуклости на экране), с которой столкнулся журналист Дитер Бон из издания The Verge.

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iFixit специализируется на продаже запасных частей для различных устройств, публикации руководств по их починке и обзорах.

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