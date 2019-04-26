Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Аукционный дом «Сотбис» выставил на продажу Porsche 911 Targa 1973 года, с интерьером от французского производителя мужской обуви Berluti. Об этом 26 апреля сообщается на сайте Sothebys.

Интерьер автомобиля создан известным в Европе производителем мужской обуви, одежды и аксессуаров. Салон спорткара обтянут высококачественной натуральной кожей и шерстью. Кожаный салон машины выполнен в коричнево-рыжих тонах с мягкой патиной в шоколадных оттенках. В кабине есть металлические детали, покрытые серебром, а коврики в салоне сделаны из шерсти букле. Кроме того, подкладка раздвижной крыши исполнена из шерсти альпаки.

В качестве подарка новому владельцу, Berluti включил в комплектацию уникального винтажного авто одну пару кожаных ботинок Venezia и саквояж-сумку Jour-Off из телячьей кожи.

Porsche 911 Targa снабжен шестицилиндровым мотором объемом 2,4 литра. Авто способно развить скорость до 228,5 км/ч. До 100 км/ч машина разгоняется за 7,8 секунды.

Начальная цена лота — 190 тысяч евро (13,7 млн рублей).

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