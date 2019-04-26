У модели LADA XRay может появиться новый мотор Renault H4M

Тольятти, Самарская область, , 15:24 — REGNUM АвтоВАЗ получил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на модели с 1,6-литровым мотором Renault H4M и вариатором JATCO. Об этом 26 апреля сообщается на сайте «Лада. Онлайн».

Сообщается, что 15 апреля 2019 года АвтоВАЗ получил ОТТС на обычную версию Lada XRay и Cross-версию, в котором указывается, что модель получит 1,6-литровый мотор Renault H4M и вариатор JATCO.

Еще в конце 2018 года директор проекта «Семейство автомобилей LADA XRay» ПАО «АвтоВАЗ» Олег Груненков заявил, что не исключает появление у Lada XRay 1,6-литрового мотора.

«Это всё зависит от рынка. Если рынок будет просить машину не такую драйверскую, то, конечно, мы будем готовы рассмотреть такой вариант», — ответил он на вопрос журналиста о том, будет ли у Lada XRay Cross 1,6-литровый двигатель.

Напомним, с ноября 2018 года тольяттинский автозавод выпускал авто с единственным 1,8-литровым мотором, работающим в паре с механической коробкой передач.

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