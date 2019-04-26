Компания Peugeot-Citroen отзывает в России более 500 автомобилей

Москва, , 15:02 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Peugeot-Citroen на российском рынке ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил об отзыве 536 автомобилей из-за выявленных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат автомобили марок Citroen C3 Aircross, Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer.

«Отзыву подлежат 534 автомобиля Citroen C3 Aircross, реализованные с февраля 2018-го по март 2019 года. Причиной отзыва является этикетка производителя, которая содержит неточную информацию», — говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Кроме того, отзыву подлежат 2 машины марки Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, которые были проданы с октября 2017 года по октябрь 2018 года. В этих автомобилях резьбовые крепления переднего рычага могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя.

Для устранения дефектов владельцы данных автомобилей могут предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Все необходимые ремонтные работы на отзываемых транспортных средствах будут выполнены бесплатно.

Напомним, 23 апреля 2019 года пресс-служба Росстандарта сообщила, что компания «Пежо Ситроен Рус» отзывает в России более 10 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen из-за дефекта крепления стекла задней двери.

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