Монтаж портового крана из отечественных деталей завершают в Сухом Логе

Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Свердловской области завершается монтаж первого в России портового крана, для которого использовались только детали отечественного производства. Об этом сообщает ОТР.

Новую и уникальную для России технику собирают на заводе города Сухой Лог по программе импортозамещения с привлечением господдержки. Стоимость новинки — 250 млн рублей.

«В моей жизни, честно говоря, такой кран — первый! Сами по себе технологии новые, кран необычный», — поделился мастер предприятия Николай Акатьев.

Отметим, что модульную конструкцию, которую рабочие монтируют впервые, можно использовать как на судах, так и на суше, на дорожном покрытии и на рельсах. Кроме того, кран подходит для эксплуатации в условиях Арктики.

Проведение статических и динамических испытаний подъёмного крана намечено на лето 2019 года. Затем разработчики передадут новинку первому покупателю. Конструкция предназначена для работы в речных и морских портах.