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Buick представил свой первый электрокар

Техника

Зарядки аккумулятора авто хватит на 300 км по циклу NEDC

Buick представил свой первый электрокар
Иллюстрация: Carsweek
Buick Velite 6

Пекин, 26 апреля 2019, 14:45 — REGNUM  Компания Buick, принадлежащая General Motors, представила первый полностью электрический китайский универсал Velite 6. Об этом 26 апреля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Концепт универсала Velite 6 был представлен в 2018 году под аналогичным названием. Однако тогда предполагался выпуск гибридной машины. Вполне возможно, что компания не будет продавать электрокары в другие страны, ведь рынок Buick в Китае в 2018 году составил 1,57 экземпляров. При этом в США за это же время их было продано всего 207 тыс. штук.

Сообщается, что запас хода нового электромобиля составит 300 км по циклу NEDC (в реальных условиях это соответствует 150−200 км). Максимальная скорость машины будет небольшой — всего 150 км/ч.

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