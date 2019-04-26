Улицы российских городов могут стать светлее благодаря энергии ветра

Москва, , 14:29 — REGNUM Прототип аэродинамического корпуса установки для системы городских ветрогенераторов с накопителем энергии разработали специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба института.

«Промышленную модель данного изобретения планируется использовать для автономной системы освещения мегаполисов при помощи энергии ветра», — говорится в сообщении.

Проект по созданию городских ветрогенераторов был представлен руководству госкорпорации «Росатом» летом 2018 года. Он получил высокие оценки, а по итогам мероприятия было принято решение о детальной разработке концепции во ВНИИНМ.

Система представляет собой комплекс генераторов, устанавливаемых вдоль автомагистралей и приводимых в движение за счет турбулентных потоков воздуха, создаваемых проезжающими автомобилями. Далее, при помощи генератора энергия ветра преобразуется в электричество и аккумулируется в накопителе энергии, после чего используется для освещения транспортных магистралей.

Специалисты ВНИИНМ предложили комплексный план реализации проекта на основе существующих компетенций института и топливной компании «Твэл». По задумке ученых, проектирование и моделирование осуществлялось на базе Центра компьютерного моделирования института. Для изготовления корпуса и внутренних деталей было предложено задействовать опытно-производственные мощности материаловедческо-технологического отдела разработки композиционных, магнитных и специальных материалов. Также было предложено использовать накопители энергии на основе литий-ионных аккумуляторов, разработанные ООО «НПО Центротех».

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