Пользователи Google могут щелкнуть перчаткой Таноса

Маунтин-Вью, США, , 14:51 — REGNUM Google добавил отсылку ко грядущему фильму «Мстители: Финал»: теперь пользователи поисковой системы могут стереть половину новостей в выкладке. На эту функцию обратило внимание издание «Игромания».

Если ввести в поисковую строчку один из запросов — «Танос», «Перчатка бесконечности», «Танос из Мстителей», то рядом с информацией о титане или артефакте появится значок золотой перчатки с камнями Бесконечности. Если щелкнуть по ней единожды, то половина новостей со страницы сотрется со спецэффектом, будто текст рассыпается, и характерным звуком щелчка. Если щелкнуть по картинке второй раз, то новости вернутся. Каждый раз будут удаляться разные новости, но всегда — только половина со страницы.

Напомним, что по фильму титан Танос из киновселенной Marvel собрал древний артефакт, Перчатку Бесконечности, которая исполняет желания. Его желанием стало уничтожить половину жителей во вселенной, чтобы истощенные ресурсы планет больше не подвергались угрозам от живых существ. Эти события показаны в фильме «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Джо и Энтони Руссо (2018 год), а 24 апреля 2019 года в мире состоялась премьера продолжения истории — «Мстители: Финал».

Еще до премьеры фильм бил рекорды по предзаказам продаж билетов на сеансы. Аналитики пророчат «Мстителям» 300 млн долларов в прокате.

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