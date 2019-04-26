«Рособоронэкспорт» присмотрит за передачей вертолётных технологий за рубеж

Москва, , 14:07 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и коммерческого использования результатов российской интеллектуальной деятельности в рамках военно-технического сотрудничества подписали «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорт». Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба авиационного холдинга.

По словам заместителя гендиректора холдинга «Вертолеты России» по правовым вопросам и корпоративному развитию Романа Иванова, речь идёт о сотрудничестве с генеральным экспортёром российских вооружений в связи с участившимися запросами из-за рубежа на организацию лицензионного производства продукции военного назначения.

«Документ поможет нам обеспечить эффективное и взаимовыгодное взаимодействие со всеми зарубежными партнерами с точки зрения защиты прав на интеллектуальную собственность холдинга», — сказал Иванов.

Отмечается, что подписание соглашения прошло на Двенадцатом международном форуме «Интеллектуальная собственность — XXI век», который проходит с 22 по 26 апреля в Торгово-промышленной палате России.

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