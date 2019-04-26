Названа самая популярная малолитражка на вторичном рынке России

Москва, , 12:52 — REGNUM Самым популярным компактным авто на вторичном рынке России стал ситикар Daewoo Matiz. Об этом 26 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Daewoo Matiz в марте занял почетное первое место с результатом в 3120 проданных авто. Вторая строчка в рейтинге самых продаваемых подержанных малолитражек у ВАЗ-1111 («ОКА»). Этот автомобиль предпочли 1627 автолюбителей. Замыкает тройку лидеров корейская Kia Picanto — 564 проданных машины.

В пятерку самых продаваемых на вторичке малолитражек попали компактные хэтчбеки Chevrolet Spark (364 единицы) и Peugeot 107 (132 единицы). За ними следуют smart ForTwo, Chery QQ6, Chery QQ, Ravon R2, Suzuki Wagon R+.

Всего подержанных машин, относящихся к А-сегменту, в России было продано 6582 единицы. Этот результат на 3,8% ниже, чем в марте 2018 года. Причем за первый квартал 2019 года разница с 2018 годом стала еще более очевидной — при продажах 16 667 машин падение составило 6,5%.

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