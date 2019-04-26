В Турции создали электроброневик Akrep II

Анкара, , 12:24 — REGNUM Турецкая компания «Otokar Otomotiv» разработала полностью электрический военный броневик Akrep II. Об этом 26 апреля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Электрический мотор сделает броневик практически бесшумным. Модель, разработанная для замены устаревших броневиков Akrep и Cobra, получила название Akrep II («Скорпион II»). Запас хода электрической бронемашины — 250 километров.

Боевая машина с приводом 4×4 изготовлена по модульной схеме. У электрического броневика имеется противоминная защита, массивные колеса, автоматическая пушка и пулемет. Остальные технические характеристики своей новой разработки турецкие оружейники не раскрывают.

Также известно, что в будущем Akrep II получит гибридную модификацию с дизельным двигателем. Обе версии броневика начнут изготавливать в Турции уже в 2019 году.

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