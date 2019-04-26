В Майами появится площадка для летающих автомобилей

Майами, США, , 11:54 — REGNUM На небоскребе в Майами появится первая в мире площадка для летающих машин, передает телеканал WSVN 7 News.

Сообщается, что строительство 60-этажного здания Paramount Miami World Center в Майами, на котором будет располагаться первое в своем роде место для посадки летающих машин, движется к завершению. Генеральный директор и разработчик проекта Даниэль Кодси взял идею для создания необычного небоскреба с воздушным портом из мультфильма The Jetsons.

«С тех пор как вышли Jetsons, Америка не переставала говорить о летающих автомобилях. Это то, что вдохновляет тебя, то, о чем ты думаешь, когда создаешь проект», — заявил Кодси.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом производителей летательных аппаратов. Однако ни у одного из них нет пока серийной версии автомобиля.

Строительство Paramount Miami World Center, где будет 500 высококлассных квартир, более 20 роскошных пентхаусов и одна «небесная палуба», должно завершиться до конца 2019 года.