Глава Nintendo опроверг анонс новых Nintendo Switch на выставке E3 2019

Токио, , 12:05 — REGNUM Глава компании Nintendo Сюнтаро Фурукава не планирует анонсировать новые версии Nintendo Switch на игровой выставке E3 2019. Об этом сообщил журналист Reuters Сэм Насси в своём Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/SamNusseyRTRS/status/1121320201021206528

Фурукава считает, что компании пока нечего анонсировать. Тем не менее он заявил, что Nintendo постоянно работает над новым аппаратным обеспечением для возможных будущих анонсов. Однако никаких подробностей новых разработок он не сообщил.

Напомним, что фанаты ждали анонса двух новых версий Nintendo Switch на ежегодной игровой выставке E3. По информации инсайдеров, к выходу готовятся более бюджетная и более дорогостоящая версия оригинальной консоли. Также сообщается, что «упрощённая» версия Switch может выйти осенью 2019 года.

Nintendo Switch — последняя игровая консоль от японской компании Nintendo. Сами разработчики позиционируют её как «гибридную консоль», так как она имеет два режима функционирования: портативный (на манер Sony PSP, Nintendo DS и т.п.) и стационарный при подключении к телевизору (на манер консолей PlayStation и Xbox).

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата выхода в продажу дешевой версии Nintendo Switch