Mail.ru к Дню Победы запустила сервис реставрации фотографий

Москва, , 11:17 — REGNUM Mail.ru к празднованию Дня Победы в 2019 году запустила бесплатный сервис реставрации цифровых копий старых фотографий. Он уже доступен по адресу 9may.mail.ru.

В основу работы сервиса легла технология машинного обучения. Искусственному интеллекту показали множество старых фотографий и военных фильмов, благодаря чему он научился генерировать недостающие элементы и дорисовывать отсутствующие фрагменты на снимках.

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Ранее ИА REGNUM собщило, что стандарт об искусственном интеллекте получит версию на русском языке. Его сейчас разрабатывает технический комитет ISO/IEC Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии.

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