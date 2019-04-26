В Китае открыт для движения самый высотный в мире автомобильный тоннель

Пекин, , 10:26 — REGNUM Самый высотный в мире тоннель был открыт для движения автомобилей в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Тоннель был построен на высоте 4750 метров над уровнем моря. Он имеет двусторонне движение, а его длина составляет 5,7 км. Он является частью автомагистрали, связывающей столицу Тибета города Лхаса с городом Ньинчи на юго-востоке Тибета длиной 400 км.

Строительство тоннеля началось в 2015 году в горе Мила высотой 5018 метров, а завершилось 22 апреля. Благодаря тоннелю удалось срезать участок путь через гору с 18 км обходной трассы до 5,7 км трассы, проходящей через тоннель.

Работы осложнялись сложными климатическими и географическими условиями горной местности Тибета. Строительство приходилось вести в экстремальные холода на больших высотах.

Помимо холода и нехватки кислорода, более 2 тыс. строителей столкнулись с вызовами отсутствия транспортной связанности, что осложняло поставки строительных материалов на место. Строителям приходилось жить в бытовках, размещенных в самом тоннеле в течение четырёх лет.

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