Составлен топ-10 самых покупаемых авто в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM Составлен рейтинг самых покупаемых моделей автомобилей в Санкт-Петербурге за первый квартал 2019 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Лидером продаж в Северной столице стал Hyundai Solaris. Его купило 1208 петербургских автолюбителей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года модель продемонстрировала рост на 15%.

Второе место у южнокорейской KIA Rio с результатом — 1031 машина (+11%). Третью строчку в рейтинге занял седан Volkswagen Polo — 934 единицы. Продажи этого авто в первом квартале 2019 года упали на 14%.

Четвертое и пятое места занимают кроссовер Hyundai Creta и отечественная LADA Vesta. Их продано 932 штуки и 859 штук соответственно.

В десятку покупаемых в Петербурге авто попали также: кроссовер Mitsubishi Outlander (728 штук), Volkswagen Tiguan (701 штука), Renault Duster (599 штук), универсал LADA Largus (568 штук) и лифтбек Skoda Rapid (562 штуки).

Напомним, объем рынка новых легковых машин в Санкт-Петербурге за январь-март 2019 года составил 21,7 тыс. единиц (-3%).

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