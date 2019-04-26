На создание производства оборудования 5G в России потратят 28 млрд рублей

Москва, , 08:53 — REGNUM Согласно новой программе Минпромторга по развитию производства для сетей 5G в России ведомство готово направить около 28 млрд рублей на создание отечественного оборудования и ПО. Об этом 26 апреля сообщил РБК.

Издание отмечает, что российские операторы в свою очередь могут потратить на создание сетей 5G около 650 млрд рублей. При этом в компаниях скептически настроены в отношении идеи, согласно которой в России в ближайшее время можно наладить производство оборудования для 5G. Один из источников отметил, что сейчас в России нет готовых решений и даже нет локализованного производства такого оборудования.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Индонезии планируют запустить сети 5G в стране до конца 2019 года. Отмечается, что в первую очередь технологию будут внедрять в промышленной, а не потребительской сфере.

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