Apple отзывает электрические адаптеры из-за угрозы поражения током

Купертино, США, , 07:56 — REGNUM Apple объявила об отзыве по всему миру трехконтактных электрических адаптеров из-за риска поломки, которая может стать причиной поражения током. Об этом 25 апреля сообщил портал Engadget.

На текущий момент неясно, сколько именно неисправных адаптеров выпустила компания. В основном они были произведены на заводах Гонконга, Сингапура и Великобритании и поставлялись с некоторыми устройствами под управлением iOS в период с 2003 по 2010 годы.

Известно, что такие адаптеры являлись частью комплекта Apple World Travel Adapter Kit. Они выполнены в белом цвете и на их корпус не нанесён текст. В компании отметили, что знают о шести случаях поломок этих устройств в различных странах мира.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в США молодой человек подал в суд иск против Apple на сумму $1 млрд. Он был ошибочно арестован и обвинён в краже из-за системы распознавания лиц, работающей в сети магазинов компании.

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