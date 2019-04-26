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Subaru выпустила четырехмиллионный автомобиль в США

Техника

Юбилейным авто стал универсал Subaru Outback

Лафейетт, США, 26 апреля 2019, 07:59 — REGNUM  Японская компания Subaru выпустила в США четырехмиллионный автомобиль, сообщает издание Motor1.

Новый универсал Subaru Outback стал юбилейным авто компании, сошедшим с конвейера завода Subaru of Indiana Automotive (SIA). Это единственный завод Subaru за пределами Японии. Он начал работу в 1989 году. За 30 лет выпуска японских машин в Соединенных Штатах было сделано 4 млн экземпляров Subaru.

«Это невероятная веха для нашей компании и всех наших сотрудников. Мы прошли долгий путь. С момента сборки первой Subaru в США прошло уже 30 лет», — сообщил старший вице-президент завода Скотт Брэнд.

Стоит отметить, что с момента запуска завода в США объёмы ежегодного выпуска автомобилей Subaru выросли с 67 тыс. до 370 тыс. единиц в год. На заводе Subaru of Indiana Automotive собирают модели Subaru: Ascent, Impreza, Legacy и Outback.

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