Электронные отходы из Европы наносят вред экологии Ганы — СМИ

Аккра, , 07:35 — REGNUM Электронные отходы, нелегально поступающие из Европы в Гану, наносят серьезный вред экологии страны. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на доклад организаций по защите окружающей среды, контролирующих уничтожение электронных отходов.

В документе говорится, что жители трущобы Агбогблоши в Аккре собирают опасные отходы, а затем разбирают их на металлолом. В трущобе проживают более 80 000 человек.

Как сообщают исследователи, яйца, которые несут куры, живущие в трущобе Агбогблоши, содержат опасные уровни диоксинов, полихлордифенила и других химикатов.

Как выявили аналитики, в одном яйце от кур из трущобы Агбогблоши уровни хлорированных диоксинов в них превышают норму в 220 раз. Диоксины крайне токсичны даже в небольших концентрациях.

Также опасные отходы из Европы транспортируют в Нигерию и Танзанию.

Активисты призывают ужесточить правила транспортировки электронных отходов, содержащих токсичные химикаты.

«Европа должна разобраться с электронными отходами, а не отправлять их в развивающиеся страны, такие как Гана, где опасные химикаты отравляют население и окружающую среду из-за неправильного обращения и существующей беспорядочной системы ликвидации отходов», — заявил член агентства Ганы по защите окружающей среды Сэм Аду-Куми.

«Африканские страны больше не должны быть использованы как свалка электронных отходов, у нас нет технологических возможностей разобраться с отходами, содержащими высокие уровни стойких органических вредных веществ», — добавил Аду-Куми.