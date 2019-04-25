Япония усиливает группу поиска упавшего в Тихом океане истребителя F-35

Токио, , 19:36 — REGNUM Японские власти отправили на поиски пропавшего в Тихом океане истребителя F-35 новейшее научно-исследовательское судно «Каймэй» (Kaimei), чтобы не позволить России или Китаю заполучить образцы сверхсекретных компонентов этого самолёта, сообщает 25 апреля газета Financial Times.

По словам министра обороны Японии Такэси Ивайя, военное ведомство обратилось за помощью к агентству морских геологических наук и технологий, чтобы избежать утечки сверхсекретных технологий и установить причину катастрофы, случившейся 9 апреля у северо-восточного побережья Японии.

На данный момент считается, что пропавший самолёт лежит на глубине 1500 метров, что значительно затрудняет его подъём на поверхность.

Напомним, 9 апреля истребитель F-35A ВВС Японии упал в океан через 28 минут после взлета с авиабазы Мисава на острове Хонсю. Тело пилота и основные части самолёта до сих пор не обнаружены.

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