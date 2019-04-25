В Москве представили прибор для контроля качества цифрового телевещания

Москва, , 15:19 — REGNUM Анализатор телевизионных сигналов, который автоматически определяет искажения изображения и звука во время телетрансляций и проводит мониторинг технических характеристик канала связи, представили специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») на выставке «Связь-2019» в Москве. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

Прибор разработан в российском НИИ телевидения. Он способен фиксировать пропадание изображения и звука, замирание картинки, появление «черного» кадра, ряд других проблем во время трансляции. Кроме того, устройство сможет замерять превышение уровня громкости во время показа рекламы.

«Наше оборудование дешевле зарубежных аналогов, а по своим функциональным возможностям и техническим характеристикам превосходит их», — сообщил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Отмечается, что анализатор уже внесен в госреестр средств измерений РФ и успешно прошел опытную эксплуатацию.

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