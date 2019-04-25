Число промышленных роботов в России выросло более чем на 21%

Москва, , 14:42 — REGNUM Число внедренных промышленных роботов в России за 2018 год выросло более чем на 21%. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Android-Robot.

Вице-президент по корпоративному маркетингу компании KUKA и председатель Комитета поставщиков роботов Международной федерации робототехники (IFR) Андреас Бауэр сообщил статистику по роботизации на форуме Industrial Robotics Workshop в Москве.

По его словам, общее число внедренных промышленных роботов в 2018 году составило 860 шт. Это гораздо меньше, чем в Китае (133,2 тыс. штук) и Японии (52,4 тыс. штук). При том, что всего в мире промышленных роботов насчитывается порядка 384 тыс. единиц.

Как сообщается, по предварительным данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), в 2018 году объем рынка промышленных роботов в России составил 2,5 млрд рублей. Всего в России в эксплуатации находится 5 тыс. роботов, причем большая их часть — в автомобилестроении.

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