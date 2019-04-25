В России создан нейроинтерфейс для управления «умными» системами

Москва, , 14:15 — REGNUM Инновационный интерфейс BrainReader, возможности которого позволяют выполнять «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством, представили специалисты концерна «Автоматика». Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Разработку устройства в составе «Ростеха» ведёт Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука (подразделение концерна «Автоматика»). В настоящее время производитель готовится к выводу устройства на внешний рынок. Отмечается, что интерес к нему проявили компании в азиатских странах, в частности из Индонезии и Малайзии.

«Устройство имеет хороший экспортный потенциал. Ближайший по характеристикам конкурент — американская нейрогарнитура — стоит примерно в три раза дороже», — пояснил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Принцип работы устройства заключается в регистрации поверхностной электроэнцефалограммы в естественных условиях, для этого не ограничивается двигательная активность пользователя и не внедряются чужеродные элементы в организм.

Данные фиксируются при помощи «сухих» электродов, которые не требуют использования электропроводящего геля. За счёт высокого качества обработки регистрируемого сигнала устройство работает даже в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении других помех.

В компании также отметили, что рынок интерфейсов мозг-компьютер, в соответствии с исследованием Allied Market research, растет опережающими темпами и уже в 2020 году составит порядка $1,46 млрд.

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