В Австралии хакеры «научили» электросамокаты выкрикивать непристойности

Канберра, , 13:47 — REGNUM В сети обсуждают шутку хакеров, которые взломали системы сервиса аренды электросамокатов Lime. Об этом 24 апреля сообщил портал Gizmodo.

https://twitter.com/7NewsBrisbane/status/1120464091406057472

Хакеры заставили устройства «выкрикивать» различные неприличные шутки на сексуальную тему. Очевидцы сняли происходящее на видео и впоследствии выложили его в сеть. Пресс-служба Lime назвала инцидент «печальным».

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Ранее ИА REGNUM сообщило: ирландский политик Мэтт Карти рассказал, что его дети смогли обойти систему распознавания лиц Face ID на его личном ноутбуке. Политик обратил внимание на то, что компьютер постоянно разряжается, даже в том случае, если он им почти не пользуется. В итоге выяснил, что происходит с ноутбуком.

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