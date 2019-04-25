Жуковский, Московская область, , 12:27 — REGNUM

Проект уникальной малошумной аэроакустической трубы (АКТ) разработали специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба института.

«В реализации этого проекта заинтересована вся авиационная промышленность России, поскольку в настоящее время для проведения испытаний такого рода приходится обращаться к зарубежным партнерам», — сообщил начальник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ЦАГИ, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Копьев.

Отмечается, что ключевой отличительной особенностью экспериментальной установки станет большой размер. Ввиду того, что объединить характерные свойства крупномасштабной аэродинамической трубы и заглушенной камеры в одной установке достаточно трудно, обычно аэроакустические трубы имеют малые размеры.

Разработанная в институте АКТ будет иметь контура подачи воздуха: внешний с диаметром 2,5 метра и два внутренних. В них будет подаваться горячий воздух для моделирования истечения высокоскоростных соосных струй современного двигателя. Реализация проекта позволит инженерам проводить акустические испытания горячих двухконтурных струй, в том числе вблизи планера самолета, крупномасштабных моделей воздушных винтов, шасси, механизированных крыльев, экранирования.

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