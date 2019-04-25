Microsoft назвал «древней и устаревшей» политику частой смены паролей

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Компания Microsoft решила отказаться от политики, которая требует от пользователей Windows периодически менять пароль. Об этом 24 апреля компания сообщила в своём блоге.

Она написала, что новые базовые параметры проекта конфигурации безопасности больше не будут заставлять пользователей, учетные записи которых контролируются групповой политикой сети, менять свои пароли каждые несколько недель или месяцев.

Специалисты компании заявили, что подобное средство обеспечения безопасности является «древним и устаревшим» и компания больше не «верит, что оно того стоит». По мнению экспертов Microsift, более перспективным средством является создание сложных паролей.

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Издание напоминает: в 2016 году эксперт Лорри Крэнор заявила о том, что подобная политика приносит больше вреда, чем пользы, поскольку принуждение пользователей часто менять пароли порой приводит к тому, что они меняют их на более простые.

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