Шанхай, Китай, , 09:35 — REGNUM

Мировые производители автомобилей представили 129 новых моделей автомобилей во время Международной автовыставки в Шанхае — 2019, сообщает агентство Синьхуа.

Автошоу открылось 16 апреля текущего года и завершится 25 апреля. На момент закрытия устроители выставки ожидают, что ее посетит за все время ее работы более одного миллиона человек, отметил глава Совета продвижения международной торговли Шанхая Ян Цзяньжун.

Более тысячи участников из 20 стран и регионов мира представили свои достижения на выставке. Среди них было представлено более 1,5 тыс. автомобилей, из которых 129 были показаны публике впервые, а также 218 автомобилей на новых источниках энергии и еще 76 концепт-каров.

«В будущем потребление автомобилей станет столь же интенсивным, как потребление сотовых телефонов сегодня. Новые модели, стоящие на переднем крае технологического прогресса, получат возможность обновления через облачные сервисы», — заявил Ян.

По его слова, шанхайская выставка — это первый шаг к созданию специальной секции, где представлены футуристические автомобильные технологии с участием мировых технологических гигантов в сфере сетей пятого поколения, больших данных и искусственного интеллекта.

Отметим, что Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынков, где благодаря усилиям и политике центральных властей происходит внедрения транспорта на новых источниках энергии. На выставке были представлены электромобили таких малоизвестных брендов, как Weltmeister, KARMA и GYON наряду с уже именитыми брендами Chery, Geely и BYD.

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