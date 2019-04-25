Четверг, 25 Апреля 2019 года
09:16:04 МСК

Крупнейший сотовый провайдер США подключил клиентов к YouTube TV

Техника

Компания Verizon планировала сделать это с лета 2018 года

Вашингтон, 25 апреля 2019, 09:15 — REGNUM  Крупнейший сотовый провайдер США Verizon (по количеству абонентов) предоставил тем своим клиентам, у которых домашний интернет подключен по технологии 5G, доступ к потоковому сервису YouTube TV и другому контенту. Об этом 24 апреля сообщил портал Engadget.

Доступ к YouTube TV также получат пользователи, подключенные к сети Verizon Fios. Издание отмечает, что, таким образом, косвенно подтвердилась информация о том, что Verizon вела переговоры Google и Apple по поводу возможного предоставления её клиентам доступа к потоковым сервисам. Впервые слухи об этом появились в СМИ в июле 2018 года.

Читайте также: «Дороговато»: о созданном в России устройстве для общения при помощи мысли

Напомним, YouTube TV транслирует эфир таких телесетей, как CBS, Fox, Food Network, CNN и ESPN. Стоимость ежемесячной абонентской платы в США составляет $50, подписчик получает доступ к более чем 70 каналам, шести учетным записям и трем одновременным потокам.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспилотные комбайны и умные города: Зауралье будет внедрять смарт-сервисы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить