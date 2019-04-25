Крупнейший сотовый провайдер США подключил клиентов к YouTube TV

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Крупнейший сотовый провайдер США Verizon (по количеству абонентов) предоставил тем своим клиентам, у которых домашний интернет подключен по технологии 5G, доступ к потоковому сервису YouTube TV и другому контенту. Об этом 24 апреля сообщил портал Engadget.

Доступ к YouTube TV также получат пользователи, подключенные к сети Verizon Fios. Издание отмечает, что, таким образом, косвенно подтвердилась информация о том, что Verizon вела переговоры Google и Apple по поводу возможного предоставления её клиентам доступа к потоковым сервисам. Впервые слухи об этом появились в СМИ в июле 2018 года.

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Напомним, YouTube TV транслирует эфир таких телесетей, как CBS, Fox, Food Network, CNN и ESPN. Стоимость ежемесячной абонентской платы в США составляет $50, подписчик получает доступ к более чем 70 каналам, шести учетным записям и трем одновременным потокам.

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