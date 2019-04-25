China Unicom превратит Шанхай в «дважды гигабитный широкополосный город»

Шанхай, Китай, , 08:43 — REGNUM Китайский оператор сотовой связи China Unicom намерен ввести в эксплуатацию сети связи пятого поколения в ключевых городах Китая в ближайшее время, сообщает агентство Синьхуа.

Сетями 5G будут покрыты такие мегаполисы, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и новый района Сюнань. Между тем, в общей сложности, новейшие сети связи от оператора China Unicom станут доступны в 33 городах Китая.

China Unicom и правительство Шанхая заключили 23 апреля соглашение об улучшении оптоволоконной инфраструктуры города для обеспечения высокоскоростного мобильного интернета.

Согласно соглашению, компания вложит 15 млрд юаней ($2,24 млрд) в инфраструктуру связи города до 2021 года для того, чтобы превратить город в «дважды гигабитный широкополосный город», как в сфере мобильных сетей, так и в сфере фиксированной широкополосной связи.

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