«Вертолеты России» изготовили для Мексики лёгкий «Ансат»

Мехико, , 07:30 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» подготовил для передачи мексиканской стороне пассажирский «Ансат», сообщила пресс-служба холдинга со ссылкой на генерального директора Андрея Богинского.

«В ноябре 2018 года был заключен контракт с мексиканской компанией Craft Avia Center на поставку вертолета Ансат в пассажирской комплектации. Машина готова для передачи мексиканской стороне», — сказал он.

В настоящее время российское предприятие ведёт переговоры с партнёрами о поставке запасных частей и комплектующих для «Ансата». Кроме того, в холдинге рассчитывают на принятие программы, которая позволит проводить подготовку мексиканских летчиков на вертолеты этого типа. Также «Вертолеты России» подали заявку на валидацию сертификатов типа на вертолеты Ансат и Ми-171А2 в Мексике.

Добавим, с 24 по 27 апреля на военной авиабазе Санта Люсия в Мексике проходит третий Международный аэрокосмический салон FAMEX-2019. На нём российский холдинг представляет основную гражданскую линейку российской вертолетной техники — легкий «Ансат», средний Ми-171А2 и средне-тяжелый Ми-38.

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