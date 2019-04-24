Эксперты назвали причины поломок Samsung Galaxy Fold

Сеул, , 21:19 — REGNUM Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, назвали основные причины частых поломок новых складных смартфонов Galaxy Fold южнокорейской компании Samsung.

Специалисты пришли к заключению, что любое, даже незначительное, повреждение складного экрана может вывести гаджет из строя.

При этом отмечается, что основной причиной поломок может быть отсутствие защиты от попадания пыли внутрь устройства, когда оно находится в сложенном состоянии. Ещё одним фактором может служить отсутствие защитной плёнки на экране.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Samsung приняла решение отложить выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold по причине его быстрой поломки у многих тестировавших гаджет пользователей.

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