СМИ Японии: Катастрофа F-35 вызвана дефектами конструкции самолёта

Токио, , 20:22 — REGNUM Недавняя катастрофа истребителя пятого поколения F-35A ВВС Японии была вызвана недостатками конструкции нового самолёта, сообщает японское агентство Nikkei со ссылкой на анонимные источники в военном ведомстве страны.

Напомним, в Японии продолжается операция по поиску и сбору обломков новейшего истребителя F-35 японских ВВС, упавшего в море две недели назад.

Агентство уточняет, что погибший лётчик разбившегося самолёта не подавал никаких сигналов бедствия и не сообщал о неполадках. Тело пилота до сих пор не найдено, собрана только небольшая часть обломков истребителя.

Nikkei утверждает, что ранее с истребителями F-35 японских ВВС уже происходило не менее семи аварийных случаев, из-за которых совершались экстренные посадки. Агентство сообщает, что военные замалчивают эти случаи.

Причиной аварий и последней катастрофы агентство считает технические проблемы в системе подачи кислорода, из-за нехватки которого лётчики во время резких манёвров по высоте могут потерять сознание.

По неофициальным данным, разбившийся самолёт перед исчезновением с экранов радаров сделал резкий манёвр со снижением, указанный в плане учебного полёта.

Источники агентства считают, что при этом пилот потерял сознание от нехватки кислорода, а бортовая электроника никак не отреагировала на угрозу столкновения самолёта с морской поверхностью.

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