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Мантуров сообщил о сроках начала серийного производства ЗРС С-500

Техника

В 2019 году военные училища выпустят первых офицеров, подготовленных для применения этих комплексов

Москва, 24 апреля 2019, 17:41 — REGNUM  Процесс разработки зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 вступил в свою финальную стадию, после которой начнётся серийное производство этих систем ПВО, заявил 24 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

По его словам, серийное производство С-500 «Прометей» начнётся сразу после завершения опытно-конструкторских работ.

Стоит отметить, что в 2019 году военные училища Минобороны России выпустят первых офицеров, специально обученных применению этих комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗРС С-500 «Прометей» способна уничтожать на дальности до 600 км баллистические ракеты и их боевые блоки, все типы воздушных целей. По мнению ряда экспертов, в зоне досягаемости С-500 окажутся низкоорбитальные искусственные спутники и космические аппараты.

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Военно-промышленный комплекс
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