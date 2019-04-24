Мантуров сообщил о сроках начала серийного производства ЗРС С-500

Москва, , 17:41 — REGNUM Процесс разработки зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 вступил в свою финальную стадию, после которой начнётся серийное производство этих систем ПВО, заявил 24 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после заседания правительственной комиссии по импортозамещению.

По его словам, серийное производство С-500 «Прометей» начнётся сразу после завершения опытно-конструкторских работ.

Стоит отметить, что в 2019 году военные училища Минобороны России выпустят первых офицеров, специально обученных применению этих комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗРС С-500 «Прометей» способна уничтожать на дальности до 600 км баллистические ракеты и их боевые блоки, все типы воздушных целей. По мнению ряда экспертов, в зоне досягаемости С-500 окажутся низкоорбитальные искусственные спутники и космические аппараты.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»