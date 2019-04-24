В США появился первый авиаперевозчик, использующий беспилотники

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Сертификат авиационного перевозчика впервые получила фирма, специализирующаяся на доставке грузов при помощи дронов. Об этом 23 апреля сообщила компания Wing в своем блоге на платформе для социальной журналистики Medium.

Документ, подтверждающий право на грузоперевозки, выдан Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Данный сертификат имеет сходство с лицензиями, которые выдаются компаниям, обслуживающим авиалинии при помощи обычных самолётов.

Тестовые испытания сервиса по доставке грузов с помощью беспилотников, компания Wing, одно из подразделений холдинга Alphabet, намерена провести на территории штата Вирджиния. Испытательным полигоном станут находящиеся в западной части штата небольшие населённые пункты Блэксберг и Крисченсберг. Беспилотники должны будут доставлять товары, заказанные в магазинах и кафе. Предполагается, что дрон, зависший над заранее указанным местом, при помощи лебедки передаст заказ в руки покупателя.

Изучение проблемы доставки грузов при помощи небольших беспилотников и опыты по практическому использованию БЛА проходят в данный момент во многих регионах. Ряд компаний заняты поиском способов, позволяющих снизить себестоимость данного способа транспортировки малогабаритных грузов.

Примером может служить компания Amazon в 2016 году, продемонстрировавшая опробованную её специалистами систему сервиса. Но на пути развития этого сектора услуг лежит очень серьезное препятствие в виде правил, призванных обеспечить безопасное движение воздушных судов.

В Соединённых Штатах документ, регламентирующий полеты дронов, включает в себя 333 пункта.

В случае с компанией Wing на решение Федерального управления гражданской авиации США повлиял успешный результат тестирования подобных сервисных услуг, проведенный в Австралии.

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