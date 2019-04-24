Среда, 24 Апреля 2019 года
15:15:14 МСК

В Нижнем Новгороде не работает портал записи на прием ко врачу

Техника

Проводятся восстановительные работы

Нижний Новгород, 24 апреля 2019, 15:14 — REGNUM  Жителям Нижнего Новгорода в течении часа недоступен портал записи на прием ко врачу. При попытке записаться на прием к специалисту сервис фиксирует ошибку 502.

В информационно-аналитическом центре министерства здравоохранения Нижегородской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сбой в работе портала связан с техническими неполадками.

«Сейчас устраняют проблему. Сколько это продлится — неизвестно», — уточнил представитель центра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, онлайн запись на прием к медикам является одной из самых востребованных электронных услуг. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Около 29% респондентов отметили, что пользуются электронной записью в медицинские учреждения.

Самой востребованной электронной услугой в России участники опроса назвали банковские онлайн-операции. Ими пользуются 61% опрошенных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить