Jaguar Land Rover делает ставку на авторынок в США — СМИ

Лондон, , 15:41 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover решила сделать ставку на рынок в США на фоне спада продаж в Китае и проблем с Brexit. Об этом 24 апреля сообщает Automotive News Europe.

Издание отмечает, что в то время как мировые продажи автомобилей Jaguar Land Rover показали спад на 4,6% по сравнению с 2017 годом, в США реализация в 2018 году выросла на 7,3% до рекордных 123 тыс. авто. В этом году британская компания также решила опереться на американский рынок. Поэтому решено было сделать ставку на внедорожники, которые пользуются в США постоянным спросом.

«Мы концентрируемся на вещах, которые можем контролировать», — заявил главный исполнительный директор JLR в США Джо Эберхардт.

Автопроизводитель рассчитывает, что новая версия Land Rover Defender, которая появится на американском рынке к 2020 году, также поможет увеличить продажи.

«Всегда есть возможности для дальнейшего роста, и этот рост должен исходить от нового продукта», — сообщил Эберхардт.

В январе представители компании объявили, что планируют сократить 4500 рабочих мест по всему миру — примерно 10% своей рабочей силы, что должно помочь сократить затраты и увеличить прибыль к концу 2020 года.

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