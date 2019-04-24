Париж, , 14:49 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил концепцию фургонов Kangoo нового поколения, которые появятся в 2020 году. Об этом 24 апреля сообщает издание Automotive News Europe.

Новый Kangoo был представлен как аккумуляторная электрическая концепция под названием Kangoo ZE.

Это совершенно новая модель с платформой, отличной от используемой в текущей версии, которая выпускается с 2007 года. Как сообщает Renault, это будет «чистый лист».

Концепция представляет около 80% от того, как будет выглядеть финальная версия фургона. Она будет построена на общей платформе Renault-Nissan-Mitsubishi, но точных сведений о ней не сообщается.

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