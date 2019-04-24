Новый российский пистолет «Удав» показывает выдающиеся результаты

Климовск, Московская область, , 14:32 — REGNUM Известно, что министерством обороны России недавно одобрен серийный выпуск пистолета «Удав». Новый российский пистолет разработан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Главным конструктором ОКР является Александр Борисов. РИА Новости сообщили о тактико-технических характеристиках пистолета «Удав».

Что интересно. Пистолет показывает очень хорошую кучность: на дальности в 25 метров радиус разброса пуль составляет всего три сантиметра. Минобороны РФ выставляло по кучности норматив в четыре сантиметра.

По словам конструкторов, из пистолета можно уверенно вести огонь на большую дальность. Хороший стрелок из данного пистолета поражает ростовую мишень на 300 метров. На дальности до ста метров можно вести огонь прямым выстрелом, т.к. падение пули на этом расстоянии — всего 10−15 сантиметров.

Отличительной особенностью «Удава» является мощный патрон 9×21 мм. Именно он во многом обеспечивает высокую дальность и точность стрельбы, а также пробиваемость. Пуля из «Удава» уверенно пробивает современные бронежилеты на дальности 25 метров и более.

Конструкторы утверждают, что даже бесшумная версия пистолета «Удав», которая использует дозвуковой патрон, позволяет насквозь пробить тело человека на дальности 25 метров.

В магазине пистолета — 18 патронов, что является существенным запасом, особенно если сравнить его с предшественником пистолетом Макарова, емкость магазина которого — 8 патронов.

Новый российский пистолет «Удав» будет трех модификаций: первая — для войск, вторая — для спецназа и третья — гражданское оружие.