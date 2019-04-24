Калининградский завод строит два новых десантных корабля

Калининград, , 14:25 — REGNUM Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» приступает к строительству больших десантных кораблей «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» проекта 11 711 для ВМФ России. На заводе состоялась торжественная церемония закладки БДК, сообщает пресс-служба предприятия.

На калининградском предприятии закладные доски к секциям кораблей прикрепили: БДК «Владимир Андреев» — Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, и Игорь Мухаметшин, заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению; БДК «Василий Трушин» — Эдуард Ефимов, генеральный директор ПСЗ «Янтарь», и Александр Носатов, командующий Балтийским флотом. Отмечено также, что церемония прошла в формате видеосвязи с Санкт-Петербургом, где на предприятии ОСК «Северная верфь» президент России Владимир Путин принял участие в закладке двух фрегатов проекта 22 350.

БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» должны быть переданы заказчику в 2023−24 годах. На калининградском предприятии отметили: «Проект 11 711 — это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 60−70 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. Оба проекта разработаны «Невским проектно-конструкторским бюро». Головной БДК проекта 11 711 «Иван Грен» был построен на ПСЗ «Янтарь» и передан ВМФ России в июне 2018 года. В этом году планируется передать флоту второй корабль этого проекта — БДК «Пётр Моргунов».

БДК проекта 11 711 способен вместить 300 десантников, 13 танков, 36 БТР или БМП. Корабль вооружён автоматическими пушками. Заложенные корабли названы в честь советских адмирала и генерала, громивших японских милитаристов в конце Второй мировой войны на Сахалине и Курилах, а также в Корее.

Согласно проведённым в России опросам общественного мнения, подавляющее большинство граждан против «возвращения» Курильских островов Японии в обмен на подписание ею мирного договора. Токио не может предоставить гарантий неразмещения военных баз США на Курилах даже в том случае, если Москва согласится на передачу российских островов в аренду.