В США предложили защищать астронавтов от радиации магнитным полем

Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Мощное магнитное поле предлагают использовать для защиты астронавтов от космической радиации студенты из Университета Дрейка в штате Айова. Свою разработку — магнито-ионизационный щит корабля для межпланетных путешествий — они представили на ежегодном заседании Американского физического общества, сообщает Space.com.

Участникам длительных космических полетов, например, экспедиций на Марс, угрожает космическая радиация — поток высокоэнергетических частиц. Группа студентов предположила, что корабль для полета на Марс будет иметь форму цилиндра, а на его торцах можно разместить сверхпроводящие магниты.

Ядерный реактор на борту корабля будет подавать на магниты энергию, что заставит поток высокоэнергетических частиц отклоняться к торцам, где разместят две шарообразных конструкции из прочной ткани с ионизированным газом. Здесь частицы потеряют энергию подобно тому, как это происходит в земной атмосфере.

Авторы идеи пока не знают, какова должна быть мощность сверхпроводящих магнитов. Разработка получила название MISSFIT — от английских слов Magneto-Ionization Spacecraft Shield for Interplanetary Travel.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аппаратура, установленная на американском посадочном аппарате InSight, зафиксировала на Марсе сейсмические толчки. Подобное произошло впервые за период изучения Красной планеты.

Читайте также: «Марсотрясение». На Марсе впервые зафиксировали подземные толчки