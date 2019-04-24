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Приложение для поиска WiFi слило в сеть более 2 млн паролей

Техника

Данные базы WiFi Finder не были защищены должным образом

Приложение для поиска WiFi слило в сеть более 2 млн паролей
Wi-Fi

Вашингтон, 24 апреля 2019, 13:51 — REGNUM  База паролей приложения WiFi Finder китайского разработчика для поиска хот-спотов (Wi-Fi-зон подключения к интернету) раскрыла данные более двух миллионов сетей. Об этом 23 апреля сообщил портал Naked Security.

Эта программа позволяла пользователям загружать в свою базу пароли от WiFi, использовать её могли все желающие. Эксперт компании GDI Foundation выяснил, что данные этой базы не были защищены должным образом. Важным моментом является то, что в итоге в ней наши не только пароли от общественных Wi-Fi-сетей, но и от частных.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сотрудники Национального центра кибербезопасности Великобритании провели исследование об уязвимостях паролей и выяснили: пароль типа «123 456» используют около 23,2 млн британских пользователей. Первые места рейтинга самых небезопасных паролей также заняли следующие: «qwerty», «password» и «1 111 111».

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