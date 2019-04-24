Челябинск, , 13:42 — REGNUM

Челябинский тракторный завод готовит историческую технику к празднованию Дня Победы. Колонну на параде по традиции возглавят танки, передает 24 апреля Общественное телевидение России.

Предприятие отправит Т-34, ИС-3 и тяжёлую самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152 — это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного времени, которые до сих пор на ходу.

Сотрудники предприятия проверили работу всех основных узлов, поменяли износившиеся детали и протестировали двигатели, а также привели в порядок и внешний вид — покрасили, обновили надписи и звёзды. После этого танки отправились в пробную поездку по заводской территории.

«Танк ИС-3. По-другому «Иосиф Сталин». Начало выпуска это было — 44 год. Он назывался «Танк Победы». Мы пока проезжаем, все высматривают, фоткают», — рассказал водитель-испытатель Челябинского тракторного завода Дмитрий Мальцев.

В годы войны на Челябинском тракторном заводе выпускали 13 моделей танков, а всего было изготовлено 18 тысяч боевых машин. За это Челябинск получил своё неофициальное название Танкоград.

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